Dall’edilizia alla diagnostica. Ecco chi resiste

Ci sono tante imprese brianzole che nonostante le crisi causate dalla pandemia da Covid e dallo scoppio dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente sono state in grado non solo di sopravvivere, ma addirittura di prosperare in questi ultimi anni, mostrando una capacità di adattamento e una resilienza straordinarie.

Nel complesso, guardando l’analisi Top1000, ben 524 aziende che fanno parte della classifica 2024 erano già presenti nell’edizione Top500+ del 2017. Il loro fatturato totale, pari a 34,7 miliardi di euro nel 2016, è aumentato di oltre il 50% arrivando a sfiorare 52,5 miliardi di euro nel 2023. Tra queste, le 15 aziende “Top of the Tops“ hanno fatto registrare aumenti di fatturato addirittura a 3 cifre. Sono attività che non rappresentano un unico settore, ma le vocazioni espresse dell’intero territorio brianzolo. Al primo posto si posiziona Falduto Srl, una società edile con ricavi nel 2023 quasi 12 volte quelli del 2016 (+1089%); sul podio anche Fresh Tropical Srl by Jawad (+562%), che distribuisce prodotti alimentari etnici, e Gnosis Spa (+447%), specializzata in biotecnologie innovative. Seguono Veos Spa (+439%, attiva nel settore energetico), Bianalisi Spa (+431%, operante nella diagnostica integrata), Burckhardt Compression (Italia) Srl (+336%, che produce compressori industriali), Lombarda Motori Spa ( +329%, specializzata nella distribuzione di autovetture); Frieslandcampina Italy Srl (+284%, che sviluppa prodotti lattiero-caseari); Arzuffi Srl (+279%, specializzata nei processi di metallizzazione), e Tosca Italy Spa (+266%, che si occupa di soluzioni di imballaggio riutilizzabili). Chiudono la classifica, con tassi di crescita comunque molto rilevanti, Skechers Usa Italia Srl (+247%, operante nel calzaturiero), Bifire Spa (con +243%, che sviluppa prodotti per l’isolamento termico); City Motors Srl (+243%, che si occupa di distribuzione di autovetture); Beckhoff Automation Srl (+230%, specializzata nelle tecnologie di automazione), e Tetra Pak Food Engineering Spa (+224%, appartenente alla meccatronica per l’agroalimentare e la chimica-farmaceutica).

A.S.