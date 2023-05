Dall’America con furore, il Bloom si scatena

di Fabio Luongo

La furia e la potenza di una delle band americane più importanti nell’attuale scena punk hardcore che guarda al metal. E poi due progetti italiani che si muovono tra rock, pop e psichedelia. Sono i concerti che infiammeranno il Bloom nel fine settimana. Ad accendere l’impianto del centro multiculturale mezzaghese saranno un paio di gruppi che arriveranno direttamente da oltreoceano. Domani alle 21.30 sul palco di via Curiel sbarcheranno i texani Portrayal of Guilt (foto): il terzetto di Austin farà scatenare il pubblico con la sua aggressiva e inquietante miscela fatta di punk, grunge e black metal. Ad affiancarli, sempre dagli Stati Uniti, arriveranno i Muscle Worship, gruppo post-punk dal Kansas, mentre italianissimi sono i Thorn, realtà interessante della scena crust e grindcore, ossia di quei generi che fondono l’hardcore punk con il metal più estremo, come il black metal. Biglietto d’ingresso 12 euro. Sabato si cambierà atmosfera: sempre alle 21.30 ci sarà spazio per due nuovi progetti che faranno tappa in Brianza con la seconda edizione dell’ATuXTour. A proporsi dal vivo saranno i Gamaar, band fondata dalla cantautrice bresciana Gabriella Diana dal sound definito "dream rock con una vena pulp", ovvero un alternative-rock che richiama gli anni ‘90, tra suoni acidi, ritmiche energiche e un mix di rabbia e malinconia, un po’ Verdena e un po’ St.Vincent. Con loro i Bohème, gruppo milanese-novarese che intreccia con eleganza il pop, le atmosfere eteree della psichedelia contemporanea e le sperimentazioni della cosiddetta library music degli anni ‘60 e ‘70, cioè quella musica utilizzata come solonna sonora per produzioni tv in cui entravano suggestioni lounge, jazz, elettroniche, prog e dark. Ingresso libero.

Ma non sarà solo musica e concerti il weekend del Bloom: domenica dalle 17.30 ci si potrà sbizzarrire con le nuove proposte di giochi in scatola e da tavolo di “Giocare non è (solo) un gioco”, l’appuntamento animato dall’associazione OltreGioco, che farà conoscere modi alternativi di divertirsi, con un’introduzione al mondo dei giochi in scatola per i neofiti e un’ampia ludoteca per i più esperti. Ingresso libero.