Dalla Straceriano ai mercatini. Torna la Festa di Primavera

Dalla Straceriano ai mercatini, dalle esibizioni musicali a quelle sportive: domenica speciale domani a Ceriano Laghetto per la Festa di Primavera con l’aggiunta di festa del volontariato e dello sport. Alle 8.30 la partenza della 29esima Straceriano con percorsi di 6, 12, e 21 km. Dalle 10 mercatini di piante, fiori, arte e sapori, seguiti da un fitto programma di intrattenimenti. Durante la giornata saranno visitabili la mostra fotografica “Ceriano nello sport“ a cura di Maurizio Proietti in piazza Lombardia e l’esposizione dei lavori di pittura dei ragazzi del corso di Lina Cadei nella Sala Vetri della biblioteca. Dal pomeriggio in piazza Diaz le dimostrazioni sportive di calcio, basket, tennis, karate, scacchi e altro, nell’ambito della Festa del volontariato. Alle 16.30 si terrà la premiazione delle associazioni. Non mancheranno numerose proposte di street food in vari punti del paese. "Una giornata pensata per tutti - spiega l’assessore Thomas Nisi - per valorizzare il volontariato, lo sport e il nostro territorio". Ga.Bass.