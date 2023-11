Dalla stazione al Foa Boccaccio: "Ripristineremo la legalità"

Stabili abbandonati ancora a rischio. A portare in aula i casi sono stati i consiglieri di minoranza Marco Emanuele Monguzzi e Stefano Simone Galli di Fratelli d’Italia e Stefano Galbiati di Noi con Dario Allevi, facendo appello all’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia.

Monguzzi ha segnalato le condizioni precarie del dismesso stabile comunale dell’ex mercato di via Buonarroti 44: è a ridosso della pista ciclopedonale e può rappresentare un pericolo per via della copertura fatiscente che può cadere da un momento all’altro, con possibili crolli di pezzi di intonaco o di parti strutturali esterne. "Per ora è stato apposto solo un nastro della Polizia locale sulla cancellata e basta – ha fatto presente Monguzzi – Bisogna intervenire quanto prima per la sua messa in sicurezza, io lo segnalo da maggio. Ci vogliono un sopralluogo e un’ordinanza contingibile ed urgente date le condizioni precarie dell’edificio, in osservanza all’ordinanza sindacale che, se non si rispetta, diventa un reato".

Da un edificio abbandonato si è passati poi alla denuncia di uno occupato. Galbiati ha parlato dell’occupazione da parte del collettivo Foa Boccaccio dello stabile di via Don Giovanni Verità 3, nel quartiere San Biagio. "Con Foa Boccaccio siamo punto da capo – ha esordito il consigliere – Hanno occupato un altro stabile in un quartiere tutt’altro che abbandonato. Possibile che non facciate nulla per fermare Foa Boccaccio che da 20 anni vive nell’abusivismo con occupazioni illegali?". Appello alla legalità risuonato anche nelle parole del consigliere Galli, che ha fatto presente all’aula il fattaccio di cui è stata vittima una giovane monzese l’altra settimana in stazione. "Un altro episodio di violenza verbale e fisica ai danni di una donna in stazione, che una città come Monza non può accettare. Occorre, e con urgenza, intensificare i controlli". L’assessore Moccia ha rincuorato: "Lavoreremo per la stazione raddoppiando gli sforzi. La situazione che vive attualmente è inaccettabile". Poi sull’occupazione del Foa Boccaccio: "Anche sulla recente occupazione non mancherò di intervenire". "Anche la Giunta precedente è stata in difficoltà in tema di interventi per occupazioni, poiché non è semplice uscire da certe situazioni – ha cpncluso il sindaco –. Ci tengo però ad affermare che la nostra è una cultura della legalità".

A.S.