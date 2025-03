Dalla pavimentazione ai giardini. Piazzale della stazione, via ai lavori

Al via i lavori per la riqualificazione della pavimentazione e dei giardini della stazione di Monza. Lo slargo di via Arosio è da tempo ammalorato, soprattutto per quanto riguarda le gradinate, ma anche le aree verdi e gli arredi. Per il suo riassetto la giunta ha approvato il progetto “Giardini della Stazione”, che prevede la sistemazione della pavimentazione in ciottoli con il riutilizzo del materiale storico esistente e il nuovo materiale della stessa tipologia in accordo con la Soprintendenza: un intervento da 36.370,58 euro derivati da oneri di urbanizzazione Iperal. I lavori avranno inizio ad aprile con una durata stimata di circa 2 mesi. L’intervento permetterà di riportare in condizioni ottimali tutto il piazzale, che al momento presenta non pochi elementi di deterioramento. Verrà innanzitutto sistemata la scalinata di collegamento tra l’ingresso della stazione e il piano strada, per poi passare alla rimozione della pavimentazione ammalorata e del sottofondo esistente, procedendo con la posa dei nuovi ciottoli. Faranno parte dell’intervento, infine, operazioni di sfalcio delle aree a verde, la sostituzione di due panchine rotte e la pulizia della pavimentazione.

"Questi lavori – osserva l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Lamperti – permettono di migliorare la condizione di un luogo che rappresenta il biglietto da visita di Monza e va, anche per questa ragione, curato e riportato a condizioni ottimali". Tra non molto tornerà a funzionare anche l’Infopoint della stazione. Dopo quasi tre anni di chiusura - dovuta al grave danneggiamento del tetto per la caduta di un ramo nel maggio 2022 - la copertura verrà rifatta per un costo di 80mila euro già previsti a bilancio. Una cifra impegnativa, dovuta al fatto che si tratta di un bene protetto dalla Soprintendenza, che deve rispettare canoni di pregio estetico, come del resto l’intero piazzale della stazione.

A.S.