Dalla morte alla rinascita Il messaggio di Valeria "Abbiate coraggio La vita è stare sul ring"

di Monica Guzzi MONZA Una donna messa alla prova duramente dalla vita, ma che proprio per questo ha un messaggio forte da affidare alle altre donne. Salirà sul quadrato poetico del Binario 7 di Monza domani sera, special guest del round finale del “Ring rap poetry slam“, torneo di poesia improvvisata e freestyle, un evento che mette a confronto tre diverse forme di espressione promosso da Mille Gru e PoesiaPresente e destinato a fare il tutto esaurito soprattgutto fra i giovani. Lei è Valeria “the Fox” Imbrogno, ex campionessa del mondo di boxe categoria minimosca. Psicologa e criminologa, è l’ex compagna di Fabiano Antoniani, più noto a tutti come Dj Fabo, l’uomo che ha scelto di mettere fine in Svizzera a una vita distrutta da un terribile incidente. Oggi, oltre a rispondere al numero bianco dell’associazione Coscioni, Valeria aiuta i giovani fragili e le ragazze in difficoltà. Valeria, lei è una donna che ha affrontato tante situazioni difficili. Come si diventa forti? "Me lo sono chiesta anch’io: sono diventata forte per quello che ho passato o perché ero già forte e ciò mi ha permesso di affrontare tutto? Penso che abbia a che fare con la forza fisica e psicologica. Per avere affrontato il suicidio...