Dalla mensa all’inglese. Ecco i fondi

Più di 3 milioni di euro dal Comune alle scuole della città. Contributi che serviranno a sostenere interventi come i progetti di educazione ambientale per sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi ecologici, gli incontri sulla legalità e la prevenzione delle dipendenze, le attività di contrasto del disagio giovanile e quelle di educazione alimentare. Ma anche per garantire l’inserimento e il trasporto degli alunni con disabilità, assicurare servizi come la refezione e il controllo qualità nelle mense, il prescuola e il doposcuola, laboratori artistici, teatrali e di cultura locale, l’inclusione degli alunni stranieri e la consulenza psicopedagogica per le famiglie, oltre che il potenziamento dell’inglese, l’acquisto di nuovi materiali, arredi e attrezzature informatiche. È quanto verrà realizzato con i fondi del Piano per il diritto allo studio approvato dalla Giunta da 3 milioni e 33mila euro.

Con questa cifra si supporteranno le attività dei 3.833 alunni iscritti alle materne, elementari e medie di Lissone, oltre ai 431 bimbi delle materne paritarie. Tra le misure finanziate, quasi 95mila euro per il trasporto dei bambini con disabilità e 1 milione 178mila euro per il loro inserimento nelle classi. Altri 80mila euro per fornire i libri di testo alle elementari, quasi 160mila euro per nuovi arredi, 17mila euro per nuove attrezzature didattiche, 85mila euro per laboratori scientifici, musicali, teatrali e di conoscenza della storia e delle tradizioni locali. Poco più di 15mila euro per le iniziative sulla legalità e la prevenzione delle dipendenze, e 19mila euro per il potenzialmento della lingua inglese alle elementari.

F.L.