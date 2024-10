Dalla glicemia alla salute delle ossa. La prevenzione a prezzo politico

A puntare sulla prevenzione sono le farmacie. Le due comunali di Vimercate - Ruginello e Passirano - offrono tre giorni di test: glicemia, gratis, e Moc-densiometria ossea a prezzo politico, 15 euro. Screening di massa volontario su due malattie fra le più temute e le più diffuse: diabete e osteoporosi nelle due strutture aperte sette giorni si sette. "Il cittadino così – spiega Nunzio Del Sorbo, presidente delle azienda comunale che le gestisce – trova sempre una farmacia aperta, dove acquistare medicinali e avere a disposizione tutti i servizi di cui ha bisogno. Così andiamo incontro alle aspettative del territorio". La Moc deve essere prenotata: l’accertamento è proposto a Ruginello il 4 novembre (con un messaggio WhatsApp al 351/5935539 o telefonando allo 039/668100) e alla Nord il 12 novembre (WhatsApp al 337/1584930 o chiamando lo 039/6085236). Si potrà avere accesso "a uno degli strumenti diagnostici più efficaci per la prevenzione della malattia dello scheletro, subdola, perché del tutto priva di sintomi sino al momento in cui si manifesta e che aumenta la probabilità di fratture anche in caso di piccoli traumi". L’esame è consigliato a tutte le persone che hanno superato i 40 anni e a tutte le donne in menopausa. È sicuro, innocuo e non invasivo. Si effettua in pochi minuti e rende disponibile un referto pronto per essere sottoposto al proprio medico di famiglia. La valutazione della glicemia, invece, sarà offerta il 14 novembre in entrambe le farmacie controllate dall’Amministrazione.

Basterà presentarsi e richiederla senza alcuna prenotazione. È così che si valuta il rischio di diabete, "un’epidemia silenziosa con un trend in aumento negli ultimi anni. Un problema che tocca il 5,9% della popolazione . La misurazione della concentrazione del glucosio nel sangue non deve essere una abitudine esclusiva dei diabetici, ma è importante per tutti, per permettere interventi precoci, in caso di scostamento dei valori dalla norma". "Ricordo che nelle nostre farmacie – conclude il direttore Nikola Nisi – si possono anche portare a termine l’autoanalisi dell’emoglobina glicata, del colesterolo, dei trigliceridi e anche l’elettrocardiogramma per bambini, quello dinamico, l’Holter pressorio, la spirometria, la polisonnografia, oltre al test per le intolleranze alimentari".

Bar.Cal.