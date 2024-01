Dalla Germania a fare trial. Tre giorni col Moto Club per allenarsi al campo scuola

Vacanze in Brianza per un folto gruppo di giovani e giovanissimi piloti di trial della Germania, che hanno scelto Lazzate per una tre giorni intensiva sfruttando il periodo di festa. Ad accoglierli, quest’anno come già lo scorso anno, c’erano i volontari del Moto Club Lazzate, che hanno allestito il Campo scuola trial “Cesarino Monti” del Battù per uno stage e allenamenti collettivi e per garantire ospitalità e servizi al gruppo giunto in gran parte in camper. Alcuni hanno soggiornato direttamente presso il campo scuola usufruendo anche della nuova struttura e dei servizi messi a disposizione, altri hanno utilizzato hotel nella zona. "Ormai l’arrivo di piloti di trial tedeschi a Lazzate è diventata una tradizione" spiegano dal Moto Club. Gli atleti tedeschi apprezzano questo campo scuola. Quest’anno erano presenti diversi giovanissimi piloti coadiuvati da Thomas Buck, responsabile federale ormai inseparabile amico del sodalizio sportivo lazzatese. Molti genitori hanno accompagnato i giovani atleti apprezzando molto l’organizzazione. "Prima di salutarci e darci appuntamento per il prossimo anno - sottolineano Ugo Pizzi, Donato Monti e Tino Moltrasio dal Moto Club - è stato offerto un rinfresco".

Ga.Bass.