Dalla democrazia al piacere con le colazioni filosofiche

Un circolo filosofico alla portata di tutti, per approfondire, condotti da guide esperte, temi come la democrazia, il capitalismo, il piacere, il corpo e la libertà. Una rassegna di 6 incontri pensati per cercare di imparare a leggere meglio la realtà, aiutati dallo sguardo dei grandi pensatori, condividendo pure la colazione. È l’iniziativa “Filosofia a colazione“, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Triuggio e che prenderà il via sabato 18 alla biblioteca civica di via Indipendenza. Sono aperte le iscrizioni in biblioteca. Il circolo partirà con 3 cicli da due incontri ciascuno, che si terranno sempre il sabato mattina, dalle 10 alle 12. Si comincerà sabato 18 e sabato 25 con “Democrazia in discussione“, guidati da Luisella Boda, già insegnante di filosofia all’istituto Villa Greppi. L’8 e 15 febbraio Alice Migliavacca, laureata in filosofia, condurrà a riflettere su “Il capitalismo del piacere“, mentre l’1 e 8 marzo toccherà a “Il corpo è mio?“ con Gianni Castoldi.

F.L.