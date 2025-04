Dalla cura del verde ai cantieri: volontari civici pronti a sorvegliare

Pronti a diventare operativi gli 8 volontari civici del Comune di Villasanta. A dicembre 2024 l’amministrazione aveva diffuso un invito a persone con competenze tecniche che volessero mettere a disposizione un po’ del loro tempo. In questi mesi gli uffici hanno ricevuto le candidature, formalizzato l’iscrizione al registro che garantisce la copertura assicurativa e incontrato i volontari, coinvolgendoli nelle prime riunioni formative e organizzative. A rispondere alla chiamata del Comune sono state otto persone: sei residenti a Villasanta e due monzesi, diplomati o laureati, andati in pensione dopo vite professionali in ambito tecnico. Il numero delle candidature finora è allineato alle esigenze iniziali del municipio, che aveva preventivamente suddiviso il territorio in sei aree differenti, ora assegnate ai volontari. Le iscrizioni, comunque, restano aperte. I nuovi volontari entrano in servizio con l’incarico di monitorare le diverse zone cittadine su una serie di indicatori: la cura del verde pubblico, lo stato di strade, marciapiedi e parcheggi, i cantieri pubblici in corso, la pubblica illuminazione, i rifiuti, il decoro urbano in generale.

Il primo obiettivo sarà quello di effettuare alcune rilevazioni, utili nei prossimi mesi per lo studio del nuovo Piano urbano del traffico. A disposizione del gruppo è stato messo un indirizzo mail del Comune al quale trasmettere le segnalazioni, che potranno comunque essere comunicate all’Ufficio tecnico anche attraverso altri canali, secondo la comodità dei volontari. "Quella dei volontari civici è una formula per l’amministrazione comunale, presenta molteplici lati virtuosi - osserva il sindaco Lorenzo Galli -, è un supporto all’operatività dell’ente in tempi di carenza d’organico, oltre a promuovere la partecipazione e la valorizzazione di cittadini che desiderano mettersi a disposizione del bene pubblico".

Cristina Bertolini