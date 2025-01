Dal punk al grande jazz, che energia

Tutta l’energia emotiva del post-punk e del dream-pop, la potenza del rock e una lezione speciale assieme a uno dei maggiori chitarristi jazz italiani. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana del Bloom. Il centro multiculturale di Mezzago aprirà i suoi battenti domani con un doppio appuntamento cine-culinario a tema per la rassegna “Straordinarie Storie“, dedicata ai registi che hanno raccontato storie eccezionali di personaggi ordinari: alle 20.30 sarà proiettato il film “L’arpa birmana“, un grande classico del regista giapponese Kon Ichikawa, lirico e pacifista; ad accompagnare e precedere la pellicola ci sarà alle 19 una “Cena birmana“, con un menù direttamente ispirato al film, tra samosas e zuppe, con prenotazione entro oggi al 327.83.99.417.

Gli amplificatori del palco di via Curiel si accenderanno venerdì alle 21.30 con il primo appuntamento dell’anno per la rassegna “Tutto Il Nostro Sangue“, che punta a far conoscere le nuove produzioni e i gruppi della scena underground italiana, muovendosi tra rock, punk e tutte le varie ramificazioni. A scatenarsi al vivo ci saranno i milanesi Novanta, con il loro “punk per introversi“, ossia un’ipnotica e intensa miscela di post-rock, shoegaze e tocchi dream-pop. Ad affiancarli i piacentini Lamoureux, in bilico tra shoegaze, post-punk, dream-pop ed emo, con un’esplicita nostalgia degli anni ‘80 e ‘90, e i milanesi Brina, che si muovono pure loro tra sonorità oniriche e ipnotiche di marca emo e shoegaze. Ingresso libero.

Sabato ancora musica con la serata “Another brick in the wall“, con i dj-set di Aldus Erpico e Steve Manero che dalle 22 faranno ballare con le pietre miliari della disco anni ‘70, ‘80 e ‘90. Ingresso libero.

Domenica, infine, dalle 15 il Bloom ospiterà una masterclass per musicisti tenuta da Gigi Cifarelli (foto), uno dei più talentuosi chitarristi della scena jazz italiana, apprezzato a livello internazionale, già presente in alcuni dei maggiori festival al fianco dei più celebri chitarristi jazz e blues americani, come Mike Stern e Robben Ford, ma anche a giganti come Chick Corea e George Benson. Cifarelli ha poi collaborato con artisti come Mina, i Matia Bazar, Renato Zero e Tullio De Piscopo. Eclettico e capace di spaziare fra diverse sonorità, sempre partendo da una matrice blues nelle sue varie forme, Cifarelli farà capire come ha saputo declinare il blues nei differenti generi, raccontando i suoi incontri musicali e gli aspetti didattici del suo percorso e rispondendo alle domande dei partecipanti. Info e iscrizioni sul sito dell’associazione Italian Blues River (www.italianbluesriver.com) che cura l’evento.

F.L.