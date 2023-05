Dal padel al pugilato La settimana speciale per tenersi in forma

La città si prepara ad aprire le porta alla Seregno Sport Week, l’appuntamento nato al posto della 100 chilometri di Seregno che fin da subito ha coinvolto circa 50mila persone. Appuntamento da giovedì prossimo al 18 giugno. Ad oggi sono oltre quaranta gli eventi sportivi in programma. Oltre allo sport è prevista anche una intensa attività di musica e spettacolo che si affiancherà allo Sport Village allestito in piazza Risorgimento. Lo Sport Village proporrà un campo da street basket, uno da beach volley e uno da beach soccer. Poco lontano, in piazza Segni, sarà allestito un campo da padel. L’accesso ai campi sarà gratuito, con prenotazione attraverso il sito del Comune. Nei fine settimana lo Sport Village sarà affiancato anche dal servizio di ristorazione curato da ViviSeregno. La Seregno Sport Week pensa naturalmente anche ai più piccoli: nel fine settimana sarà allestito un Baby village in piazza Donatori del Sangue e in piazza Italia, con un ricco programma di giochi e animazioni a tema sportivo.

Nel palinsesto anche Bicinfesta (in programma, secondo tradizione, il 2 giugno) e StraSeregno (prevista l’11 giugno), oltre alle sempre coinvolgenti e particolari "5.45" (corsa all’alba, in agenda il 16 giugno) e Color Run (targata Brianzacque), che si terrà al parco della Porada nell’ultimo giorno della rassegna. Gli uffici comunali annunciano che è già prevista la presenza di alcuni campioni delle diverse discipline: hanno già risposto in modo affermativo Luigi Busà (campione olimpico di karate), il pugile Alessio Lorusso e l’ex atleta olimpico Clemente Russo. Con loro le star della tv Raimondo Todaro e Tommaso Stanziani, la pallavolista Manu Benelli e il campione europeo di Ju Jitsu, Heikki Jussila.

G.G.