Dal folk ai tormentoni, al Tambourine si balla

di Fabio Luongo

Il folk e le musiche della tradizione italiana ed europea tutte da ballare, il nuovo rock e la canzone d’autore di artisti del panorama indipendente e un tuffo all’indietro nei tormentoni degli anni Novanta. Sono i concerti e le iniziative che animeranno la nuova settimana del Tambourine di via Tenca. Si comincerà martedì alle 21 con un appuntamento della rassegna “Tambourine Folk” battezzata “Sud Ensemble Vs Roberto Gallenda”: sul palco il balfolk e le danze popolari da tutta Europa con l’organettista e violinista Roberto Gallenda, che si sa muovere tra sonorità mediterranee e celtiche, bretoni e irlandesi, e con la band dei Sud Ensemble, specializzata in canti e ballate del sud Italia. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Mercoledì alle 21.30 si cambierà completamente genere e atmosfera, con un triplo concerto che schiererà alcune delle nuove realtà della scena indipendente: ad alternarsi sul palco ci saranno la band electro-rock dei veneziani On The Moon, in tour con i pezzi del loro primo album intitolato “Siete tutti delle belle persone”; il cantautore Forse Elle, pseudonimo di Leonardo D’Errico, tra sonorità lo-fi, testi intensi e chitarre elettriche taglienti; il cantautore Mattia Pirrotta, in bilico tra folk e pop. Ingresso libero con tessera Arci. Sabato, infine, il Tambourine darà l’occasione di riascoltare tutte le maggiori hit pop, dance e rock dal 1990 al 2005, assieme alle sigle dei cartoons più amati: dalle 22 il circolo seregnese ospiterà l’evento “Party ‘90”. Si partirà con musica pop per lasciare poi spazio, fino a tarda ora, a dj-set con le canzoni di quel decennio, col locale allestito a tema e un videoshow con proiezioni che accompagneranno in un viaggio nei ricordi.

Ingresso 7 euro con tessera Arci.