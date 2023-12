Dal fisioterapista allo psicologo. Tutto a Casa Lilt

Casa Lilt, in via San Gottardo 36 a Monza, è diventata anche polo di riabilitazione oncologica, il primo della Brianza. La riabilitazione, non solo fisica ma anche psicologica, è necessaria e parte integrante del percorso di cura per un malato di tumore. Al secondo piano di Casa Lilt un team di medici, fisioterapisti e psicologi, si prenderà cura dei pazienti, guidandoli nel percorso di ripresa durante le terapie o a seguito degli interventi chirurgici. Avranno a disposizione una nuova palestra e due sale di fisioterapia. All’arrivo il paziente viene accolto con visita fisiatrica per definire il corretto trattamento fisioterapico; un percorso di riabilitazione motoria e posturale per recuperare mobilità e alleviare il dolore; trattamento del linfedema per ridurre il gonfiore della zona colpita e ripristinare la funzionalità del sistema linfatico. Nella proposta di cure non può mancare il colloquio psicologico, per ritrovare un nuovo equilibrio attraverso un supporto dedicato a pazienti e caregiver. La diagnosi di tumore determina anche un profondo trauma sia nelle persone che la ricevono direttamente, sia nei familiari. Per questo Lilt ha avviato anche un servizio di psico-oncologia, che offre un adeguato supporto psicologico a entrambe le componenti. Al terzo piano è attivo anche lo sportello assistente sociale, tutti i venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, a disposizione dei pazienti oncologici più fragili da un punto di vista socio-economico. Sul sito www.legatumori.mi.it è possibile richiedere i servizi, compilando il form e lasciando i propri dati: si verrà ricontattati. Oppure si può scrivere una mail a: spmonza@legatumori.mi.it; tel. 039.39.02.503 (da lunedi a venerdì, dalle 10 alle 17). Gli spazi Lilt riaprono martedì 2 gennaio 2024. Chiusi sabato 6.

C.B.