Dal cappuccino alla pizza Da vent’anni al PasNù un menu per tutti i gusti

di Fabio Luongo

Un vero e proprio punto di riferimento per il territorio. Non solo per le tante famiglie e per le compagnie di ragazzi che lo frequentano da clienti, o per i pendolari della vicina stazione ferroviaria che qui passano, specialmente la mattina, per un caffè o un cappuccino prima di correre al treno.

Ma anche per associazioni, squadre e società sportive, che spesso lo hanno scelto come luogo di ritrovo per presentazioni ufficiali o per momenti conviviali. Perché il PasNù di via Carducci è un po’ un’istituzione per il quartiere e per la città.

I locali di questo bar pizzeria ristorante da 15 anni attirano persone di ogni tipo e generazione. Ad aprire l’attività, nel 2008, sono stati Pasquale e Nunzio Rotondo, da cui il nome PasNù, contrazione dei nomi di battesimo dei due fratelli.

Poi, nel 2011, Nunzio ha deciso di trasferirsi all’estero e da 12 anni vive a Sydney, in Australia, dove è titolare del locale Nude Pizza.

Alle redini del PasNù è rimasto così il 46enne Pasquale, che da 31 anni si dedica anima e corpo al mondo della pizza.

"Ho iniziato questo lavoro a 15 anni – racconta –. Quando sono arrivato in Lombardia con i miei genitori ho trovato qualche difficoltà a inserirmi a scuola con i compagni. A quel tempo ho conosciuto delle persone che avevano un locale sotto casa nostra e passavo lì da loro le mie giornate: piano piano ho iniziato a dare una mano, per gioco, finché non è diventato un impegno vero. Alla fine ho deciso di darmi a questo lavoro: per 10 anni sono stato in un locale a Monza, poi nel 2003 ho aperto una mia pizzeria d’asporto, e nel 2008 il PasNù".

"Da 20 anni sono qui in via Carducci: ho visto nascere ragazzi che ora sono adolescenti e vengono al PasNù con gli amici – spiega Pasquale –. Siamo un punto di riferimento per il quartiere e per la città. Siamo principalmente un locale per famiglie: dal 2012 abbiamo anche una playground, un’area giochi per i bambini all’interno del ristorante, e siamo stati una delle prime realtà sul territorio a crearne una".

Dal 2016 il PasNù si è allargato e da allora conta pure su una parte estiva, all’aperto, dedicata soprattutto al bar. "Tra i clienti ci sono molti giovani, soprattutto da quando abbiamo aperto la parte estiva, siamo un punto di ritrovo anche per le compagnie – dice il titolare –. Facciamo aperitivi che funzionano molto bene. La gente apprezza la location e il servizio. Come bar lavoriamo poi la mattina con i pendolari della stazione Fs. Come ristorante facciamo pranzi importanti per associazioni, per feste, anniversari e comunioni, con una cucina fatta di piatti semplici ma curati".

Ma il punto forte del PasNù è senz’altro la pizza, un campo in cui Pasquale mette amore e passione. "La nostra specialità è sicuramente la pizza, che viene molto apprezzata", conferma. Oggi il PasNù è una realtà che dà lavoro a 9 famiglie. "Non è facile stare in piedi coi costi che salgono tra materie prime e gestione e con la concorrenza: bisogna sapersi sempre inventare qualcosa di nuovo per il cliente", conclude Rotondo.