Fine anno scolastico in passerella, studenti stilisti per un giorno

Pavia, 7 giugno 2025 – Hanno calcato per la prima volta un red carpet per salutare la fine dell’anno scolastico e presentare alle autorità, ai propri genitori e agli amici il frutto del proprio lavoro. “Contaminazioni“ è stata intitolata la sfilata dell’istituto Tramelli-Foscolo-Ipsia Cremona che ha portato in passerella 35 abiti creati dagli studenti. Capi che appartengono a differenti categorie: classici, alta moda, riciclo, orientale, cerimonia e sposa.

In passerella, sulle note musicali scelte esclusivamente dai ragazzi, hanno sfilato creazioni originali disegnate, cucite e indossate dagli studenti che hanno concluso i cinque anni del corso di studi. Creazioni particolari come un corpino e una gonna completamente realizzati in carta riciclata confezionati da Giselle Pompei e indossati da Serena Provenza. Mentre le arance essiccate sono finite sulle gonna in denim blu elettrico confezionata da Lara Chiarenza. Completamente rivisitati i capi di carattere orientale come ha fatto Hasnat Intiaz che ha ripensato un sari, abito tipico pakistano.

Lo stesso hanno fatto la modellista Francesca Verde insieme a Giulia Tempesta Paini, Hasnat Intiaz, Kya Janushi fino ad arrivare a Francesca Ranieri che hanno completamente rivisto un Kalasidis, abito antico egiziano. Rinnovato da Francesca Verde e confezionato da Kya Janushi e Francesca Verde un kimono azzurro con incrocio davanti e gioiello sulla schiena. Molto originali gli abiti da cerimonia come quello creato e indossato da Anni Scorsi o nel caso del capo rosso in raso con nodo sul retro confezionato da Sara Cipullo.

Come ogni sfilata che si rispetti, poi, a chiudere l’evento, sono stati gli abiti da sposa con dettagli in pizzo, corpino in tulle oppure cintura in strass. Giovani hanno sfilato con le acconciature realizzate per la prima volta dagli studenti che seguono un corso di formazione al Ciofs (Centro italiano opere femminili salesiane).

“È stato un evento molto emozionante – ha detto la docente Ludovica Rossini –, tutto il pubblico era commosso. I nostri studenti sono eccezionali, hanno davanti un futuro radioso e noi siamo orgogliosi del loro percorso di crescita”.