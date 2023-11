Dal Brasile all’Austria, giro intorno al mondo seguendo la musica

Le sonorità brasiliane, quelle della fisarmonica popolare della Stiria e i brani dei grandi compositori per chitarra per un viaggio attorno al mondo. Tre appuntamenti con la musica classica nelle sale del MAC. È la rassegna “Artemusica“, che prenderà il via giovedì alle 21 al Museo d’Arte Contemporanea di viale Elisa Ancona promossa dal Comune e dall’Associazione musicale Duomo. Si comincerà con il concerto “Brasile in musica“, che vedrà esibirsi un trio formato da Priscila Ribas alla voce, Roberto Porroni (nella foto) alla chitarra e Tommy Bradascio alla batteria. Ribas è una cantante di origine brasiliana dalle doti versatili, che interpreta abitualmente samba e bossa nova; Porroni vanta una brillante carriera internazionale che lo ha portato a suonare in tutta Europa, in Nordamerica, in Medio ed Estremo Oriente, ma anche in Sudafrica, in Australia e in Sudamerica, per alcune delle maggiori istituzioni concertistiche come la Scala di Milano, la Filarmonica di Berlino e l’Accademia Chopin di Varsavia. Bradascio è un batterista che spazia dal jazz al pop alla classica. Giovedì 23, alla stessa ora, toccherà invece a Jakob Steinkellner con “Fisarmonica senza confini“: sarà l’occasione per scoprire i suoni della “steirische harmonika“, ossia la cosiddetta fisarmonica stiriana, una fisarmonica diatonica tipica della Stiria, regione dell’Austria dove viene usata tradizionalmente nella musica popolare da ballo.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Forum austriaco di cultura di Milano. Giovedì 30, infine, a chiudere la rassegna sarà lo spettacolo dal titolo “Dodici corde nel mondo“, che avrà per protagonista il duo di chitarre composto da Susanna Signorini e Roberto Porroni. Biglietto d’ingresso 3 euro, l’abbonamento per tutti e tre i concerti costa 8 euro. Info e prenotazioni scrivendo a biglietteria@amduomo.it, oppure via sms o Whatsapp al 3518962224.

F.L.