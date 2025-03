Dai tulipani al bio dessert. Qui l’impresa è giovane e green

Ottavo appuntamento con il campo all’olandese dei fratelli Nicolò e Tecla Maggioni a Cornate. Doppio successo per FiorirAnno, quest’anno sotto l’ala del Fai del Vimercatese che ieri al vivaio ha organizzato “Spring Vibes”, un viaggio alla scoperta delle imprese agricole del territorio under 35. Formula inedita baciata dal successo, una marea di visitatori ha raccolto i famosi tulipani e si è immersa nelle storie di coltivatori che hanno trasformato la loro passione in un progetto di vita sostenibile. Oltre ai fondatori del giardino, Andrea Vertemara ha offerto bio dessert raccontando il proprio percorso green, come l’apicoltrice Giada Zuzzi. Un concerto della band NovaNoir ha concluso il pomeriggio. Tutto trainato dal campo, dove tante persone hanno raccolto un mazzo di fiori da portare a casa. La riuscita dell’appuntamento fra natura, cultura e innovazione racconta che "la gente ha fame di verde", dicono gli imprenditori ed è la migliore dimostrazione "del desiderio di ristabilire un contatto con l’ambiente".

Qui ci si dimenticano smartphone, tablet e videogiochi "e si assapora la gioia di stare all’aperto". I fratelli Maggioni proseguono con l’attività di famiglia, i nonni materni erano fioristi, "abbiamo trascorso l’infanzia fra rose e gerbere. Ci piaceva lavorare in negozio". Il ramo paterno invece lavorava nei campi, granoturco, soia, l’azienda ha coltivato ettari su ettari, anno dopo anno, "e noi, sin da piccoli, ci divertivamo a seguire semina e raccolta. Alla fine abbiamo unito tutto". In una società che corre sempre "c’è bisogno di tornare ad assaporare il tempo. FiorirAnno è il contrario della frenesia e dell’instabilità". Una testimonianza portata anche dai colleghi e il Fai di zona ha riunito questi tesori per regalarli al grande pubblico.