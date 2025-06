Lissone, a piedi contro il cancro a ritmo di musica

Una camminata a ritmo di musica contro il cancro. Un’occasione per fare rumore contro la malattia e per sostenere un progetto di solidarietà destinato all’ospedale di Monza, ricordando al contempo la giovane Camilla Monguzzi, scomparsa l’anno scorso a soli 14 anni per una forma di tumore cerebrale. È l’iniziativa organizzata in città per domattina dall’associazione Una Vita in Rosa con il sostegno del Comune: il ritrovo è fissato alle 9.30 in piazza Libertà, poi alle 10 la camminata prenderà il via dalla piazza centrale di Lissone per snodarsi lungo le strade e fare quindi ritorno nella stessa piazza intorno a mezzogiorno. Il ricavato dell’evento sarà destinato al sostegno delle donne malate oncologiche e alla donazione di poltrone-letto per il reparto pediatrico dell’ospedale San Gerardo. Un progetto, quest’ultimo, particolarmente caro a Camilla Monguzzi e ai suoi familiari, i quali per supportarlo hanno lanciato anche una raccolta di fondi online attraverso la nota piattaforma di crowdfunding GoFundMe, dal nome “Un sogno di... Camilla Monguzzi“. Le poltrone-letto serviranno per i genitori che assistono i bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale monzese, per andare a sostituire quelle, non esattamente comode, attualmente usate dai familiari dei piccoli pazienti. I genitori dei bambini e ragazzi ricoverati, infatti, trascorrono spesso le notti in ospedale accanto ai figli e quelle poltrone-letto permetteranno loro di riposare un poco meglio.

F.L.