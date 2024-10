Dai sarti ai birrai. I corsi gratuiti

Corsi formativi professionalizzanti gratuiti a Nova Milanese. Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Alta Brianza e Confartigianato Milano-Monza e Brianza, il Distretto urbano del commercio di Nova Milanese prevede di attivare dei corsi di formazione per favorire l’inserimento o l’avvio di nuove imprese sul territorio. I corsi sono rivolti ad aspiranti imprenditori e imprenditrici, titolari e dipendenti di attività esistenti nel comune di Nova Milanese, cittadini di Nova Milanese, impiegati e non, che vogliono approfondire delle competenze. Attraverso il questionario disponibile sul sito del Comune, è possibile esprimere il proprio interesse a partecipare ai corsi di formazione gratuiti e aiutare a individuare i temi da trattare. Viene dunque avviata la consultazione diretta dei cittadini interessati per la scelta dei corsi di formazione da attivare con lo scopo di favorire l’avvio di nuove imprese sul territorio novese e di favorire l’inserimento lavorativo in imprese esistenti. È possibile esprimere la propria preferenza attraverso il questionario disponibile compilandolo con le proprie preferenze, esprimendo il proprio interesse a partecipare ai corsi di formazione gratuiti ed aiutare ad individuare i temi da trattare. I temi di interesse potrebbero essere: riparazioni di bici, sartoria, calzoleria, gastronomia, pasticceria, panificazione, micro-birrifici e falegnameria.

Veronica Todaro