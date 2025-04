Dai ritmi swing alle hit del Duemila. Tutti a ballare al Tambourine

Lo “swing da trattoria” che guarda a Jannacci e Paolo Conte, il folk da ballo fra tradizioni europee e sonorità irlandesi, la nuova scena rock italiana e le canzoni degli anni ‘90 e Duemila tutte da riascoltare e ballare. Sono i concerti e gli eventi che animeranno il Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca accenderà gli amplificatori mercoledì 30 alle 21.30 con lo spettacolo de “Gli Imbroglioni”, band che sa unire la canzone d’autore, i ritmi swing e tanta ironia, assieme a qualche tocco jazz e a un certo gusto pop. Il gruppo guiderà in un viaggio sonoro che partirà dai brani di Enzo Jannacci e arriverà fino a pezzi propri originali, passando per i successi di Cochi e Renato e le canzoni di Paolo Conte, Gino Paoli, Fred Buscaglione e Renato Carosone, guardando anche ad artisti più recenti come Vinicio Capossela. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Giovedì alla stessa ora sarà la volta del balfolk, con il palco seregnese che ospiterà i “TacaSbandà”, per un nuovo appuntamento della rassegna “Notte Folk”: il trio composto da Alex Barè alle chitarre, Rocco Dipoppa a voce, fisarmonica, chitarra e percussioni e Giuseppe Stanganello a fisarmonica, bouzouki, clarinetto e flauti si scatenerà in un mix di brani tradizionali da ballo, musiche balcaniche e pezzi irlandesi, con un occhio a Francia e Sud Italia. Ingresso 8 euro con tessera Arci.

Venerdì, sempre alle 21.30, si cambierà completamente atmosfere con un triplo concerto e il “Tube 10y Party”, un’iniziativa ideata per festeggiare i 10 anni di Tube Music. A scaldare il Tambourine ci saranno i The Monkey Weather, trio indie-rock nato nel 2010 a Domodossola con diversi album all’attivo: sound influenzato dal brit-pop e da band come Blur e Oasis, il gruppo ha anche condiviso il palco con i Kasabian. Con loro l’eclettico Elton Novara, cantautore e polistrumentista, virtuoso della chitarra diventato negli ultimi anni un artista cult della scena indipendente milanese con i suoi pezzi in bilico tra rock, pop e canzone d’autore, con forti venature satiriche e sarcastiche.

Della partita anche Loste, alias Loste Morandini, esponente della scena punk-rock lombarda che ha suonato anche con i Pornoriviste. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Sabato, infine, dalle 22 i dj-set di “Party ‘90 vs Party 2000”, con tutte le hit pop, dance, rock e cartoon dal 1990 al 2020 mixate dal vivo, tra Festivalbar e Tomorrowland, Gigi D’Agostino e David Guetta, con videoproiezioni a tema per completare l’atmosfera. Ingresso 7 euro con tessera Arci.

