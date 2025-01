Dai Pink Floyd ai Linkin Park: quando la solidarietà è rock

Il rock a fin di bene. Appuntamento oggi alle 20.45 al Binario 7 per sostenere i progetti del comitato monzese della Crosa Rossa. L’evento musicale - organizzato dall’associazione culturale Geniattori - vedrà esibirsi il Rock Live Choir di Arcore (nella foto), il primo coro rock italiano, che canta, con accompagnamento di chitarra, basso e batteria, i brani classici del genere musicale tra gli anni ‘70 e ‘90, proponendo pezzi di grandi band come Pink Floyd, U2, Nirvana, Linkin Park, Cranberries. Le 16 canzoni in scaletta saranno intervallate da una presentazione dei brani da parte dei ragazzi diversamente abili dell’associazione Il Veliero e di alcuni volontari di Geniattori. "L’evento è il secondo dei “Martedì dei Geni“ - commenta Mauro Sironi, direttore artistico dei Geniattori -. Il prossimo sarà l’11 febbraio con gli attori detenuti del carcere di Monza. E altri due saranno tra marzo e aprile". Biglietto: 12 euro, prenotabile su eventbrite.it.

A.S.