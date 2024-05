Dai giochi in legno allo scambio di piante. È arrivata la primavera

Gli antichi giochi di legno della tradizione popolare, i produttori vinicoli della Lombardia, le degustazioni guidate dai sommelier, lo scambio di piante e semi e le bancarelle dei mercatini. Per tutta la giornata di oggi, dalle 10.30 alle 19, largo Repubblica a Vedano ospiterà la “Festa di Primavera“. Ci sarà l’iniziativa “Emozioni in giardino“, con lo scambio di talee, semi e piante provenienti da vari giardini e dei consigli per coltivarle. Ci sarà il mercato di prodotti alimentari e di abbigliamento e dalle 14 un’area con 30 giochi di una volta in legno per far divertire bambini e adulti. Ci sarà anche la “Festa del vino di Lombardia“, con 25 banchi di degustazione di vini lombardi e con masterclass tenute da sommelier. F.L.