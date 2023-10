Dai boschi al palco. Una notte avventurosa al buio del Chignolo. E nei locali si canta e balla

La musica pop e dance, ma anche le canzoni più celebri degli anni ‘90, tutte da ballare, per due feste da paura. E poi arte e laboratori da brivido, e avventure da vivere nei boschi lungo in Lambro tra creature spaventose. L’Halloween della Brianza sarà fatto di tanti appuntamenti, per bambini, famiglie, ragazzi e adulti, di giorno e di sera.

Le feste a tema saranno l’iniziativa principe dei due maggiori live club del territorio. Il Bloom di Mezzago si animerà martedì dalle 22.30 con l’evento “Halloween - Queens of Pop“, che vedrà in azione alla consolle i dj di Internazionale Trash Ribelle con i loro suoni pop-dance e la cover band Arcio e le Sss. Ad affiancare sul palco i deejay saranno chiamati a esibirsi gli spettatori stessi, invitati a sfoderare le loro abilità da cantanti in playback sulle basi delle canzoni pop che hanno accompagnato l’adolescenza di un paio di generazioni almeno. Biglietto d’ingresso 5 euro. Al Tambourine di Seregno sempre martedì, dalle 22 “Party ‘90 - This is Halloween“, con dj-set per scatenarsi fino a notte fonda su tutte le maggiori hit pop, dance e rock del periodo dal 1990 al 2005, tra tormentoni, sigle dei cartoons, il locale allestito a tema e un videoshow con proiezioni che completeranno il viaggio da brividi nei ricordi. Ingresso 7 euro con tessera Arci.

Per le famiglie e i bambini, invece, gli appuntamenti cominceranno già oggi. Stamattina alle 11 e nel pomeriggio alle 15 al parco-museo Rossini Art Site di Briosco andrà in scena l’Halloween Art Party, per scoprire le opere più paurose della Collezione Rossini e per fare dolcetto o scherzetto tra le sculture.

Non mancheranno laboratori creativi in cui realizzare decorazioni da brivido. Ingresso con prenotazione obbligatoria a info@rossiniartsite.com.

Per i più avventurosi, martedì alle 17 a Triuggio ci sarà la “Festa di Halloween nel Bosco del Chignolo“, con ingresso da via Cascina Maria: l’associazione genitori delle scuole triuggesi, il Gruppo Let’s Go e il Comune hanno organizzato un’avventura in un bosco animato da creature spaventose, che attendono nel buio della notte l’arrivo di bambine indomite e bambini coraggiosi, che armati di torce andranno in caccia di caramelle e dolcetti. Per info e iscrizioni cgtriuggio@gmail.com. Un percorso pauroso tra i boschi del Lambro per grandi e piccini lo proporrà anche l’Halloween’s River promosso a Sovico martedì dalle 19 dalla Pro Loco insieme ad altre associazioni del paese: si partirà dall’area spettacoli di vicolo degli Alpini e si sono già prenotati in più di 500.