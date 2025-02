Dagli eroi dei cartoons ai carri più colorati. Risate per tutti i gusti

Carri allegorici e maschere a tema Disney, spettacoli di giocoleria e illusionismo, attrazioni circensi, trampolieri e giochi esilaranti. E poi la musica, i personaggi dei cartoni animati che arriveranno a sorpresa, gli sbandieratori e la magia, per tante occasioni di divertimento, per adulti e bambini. Anche la Brianza si mette in maschera, tra costumi, eventi e cortei, per festeggiare il Carnevale. Lo farà già questo fine settimana a Nova Milanese, dove domenica si terrà la sfilata coi carri. Lo farà nei prossimi giorni a Lissone, dove il Carnevale è una tradizione ancora sentitissima e dove solitamente la festa in piazza è una delle più partecipate in assoluto di tutta la provincia, in grado di richiamare ogni volta nelle strade migliaia di persone, che per l’occasione arrivano spesso anche da altri paesi e città. E così sarà, il prossimo weekend, pure in diversi altri Comuni. Si partirà questa domenica alle 14.30 a Nova con “El Carneval de Noeuva”: dall’oratorio San Giuseppe si dipanderà lungo le vie del centro la sfilata dei carri allestiti a tema Disney, con le strade che si coloreranno di maschere e allegria, coinvolgendo oratori, associazioni e scuole. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a sabato 8. Sabato 8 marzo che è proprio il giorno in cui Lissone si riempirà di maschere e coriandoli per la partecipatissima festa di piazza che da dopo l’emergenza Covid ha sostituito stabilmente il vecchio corteo dei carri.

Quest’anno saranno due gli spettacoli a tema carnevalesco che animeranno il centro città: alle 11 in piazza IV Novembre “Super show circus - Old style family”, con mini scuola di circo, esibizioni di giocoleria comica e di illusionismo; alle 15 in piazza Libertà “Carnival party”, con sfilata delle maschere, intrattenimenti per bambini e famiglie, baby dance, quiz a tema, giochi e l’arrivo a sorpresa degli eroi dei cartoons, con cui i più piccoli potranno farsi fotografare. A dare il ritmo ci penserà il “Dj Show Carneval”, con tutte le hit del momento da ballare. A Muggiò, sempre sabato 8, “Grande Carnevale” con piazza 9 Novembre 1989 che ospiterà dalle 10 alle 12.30 laboratori di maschere, lo spettacolo del Mago Julian, giochi gonfiabili e attività con le associazioni; il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, corteo con gli Sbandieratori di Alba, per una sfilata lungo le strade dall’oratorio San Carlo all’oratorio San Luigi, dove già dalle 16.30 ci saranno laboratori, spettacoli di magia, gonfiabili, frittelle e zucchero filato. Contemporaneamente, alle 14.45, nel quartiere Taccona “Lego Friends Carnival Party”, con carro allegorico che girerà per il rione, giochi e musica.

Anche a Biassono sabato prossimo il Carnevale si sdoppierà: alle 11 in piazzetta San Giorgio, nella frazione omonima, e alle 14.30 in piazza Libertà ci saranno artisti di strada, trampolieri, giocolieri, truccabimbi, musica e dj-set. A Vedano, invece, domenica tombolata di Carnevale in oratorio alle 16.30, mentre sabato 8 ci sarà la sfilata di carri e maschere in centro paese dalle 14.30, accompagnata dalla majorettes e con tappa alle 15.15 in largo Repubblica, dove si terrà l’irriverente spettacolo di strada comico “Pulping”, un mix di abilità circensi e improvvisazione. Dalle 16.45 in oratorio “Grande Gioco di Carnevale” e per tutto il pomeriggio stand con frittelle e truccabimbi.

Fabio Luongo