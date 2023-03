Sosta al Dado Caffè: bresaola e torta di Bormio dove il ritmo rallenta

Davide Villa, Dado per i clienti e gli amici, nel suo locale in via Mantegazza

Il contest “Al bar come a casa tua“ Caffè e giornale per raccontare la città

Monza, 23 marzo 2023 - Da quattro anni Davide Villa, Dado per i suoi clienti e amici, gestisce Dado Caffè in via Mantegazza a Monza. È una strana via, di passaggio, raccordo tra il quartiere San Biagio e il centro storico, dove vige la Ztl, ma molti la infrangono per raggiungere più in fretta il centro.

Ma è comunque una strada di respiro, dove si passa prevalentemente a piedi, rallentando il passo per guardare le vetrine della profumeria, della pelletteria e degli accessori, dove resistono il macellaio, l’orologiaio e il negozio di sartoria, come in un antico borgo medievale.

L’atmosfera invita a fare una sosta e a prendere un caffè o a mangiare un panino da Dado, vero punto di riferimento della zona. È aperto dalle 7.30 alle 21.30, quando il centro si svuota, e ha una vasta gamma di clienti. Di buon mattino qui si comincia la giornata con caffè e brioche, prima di andare in ufficio. A metà mattina il bar si popola di gente che passeggia e si ferma per la pausa caffè, mentre a mezzogiorno il locale propone i suoi piatti caldi.

"Dal Covid non ci siamo più ripresi del tutto – commenta Dado – e forse non ci riprenderemo mai, perché è rimasta l’abitudine dello smart working che penalizza l’afflusso del mezzogiorno. Però abbiamo tanti clienti affezionati che ci vengono sempre a trovare e con cui si instaura un rapporto di amicizia e si chiacchiera di tutto. Alcuni vengono per un caffè veloce, assorti nei loro pensieri, per altri è un punto di ritrovo tra amici".

Per lo snack di mezzogiorno Dado caffè ha i panini con il culatello, la bresaola e poi le torte di Bormio e i dolci della Valtellina. "Dado non ti ha detto che va personalmente in Valtellina a scegliere i suoi prodotti", si inseriscono Maria e Chiara, residenti della zona e clienti abituali che vengono qui per il caffè, spesso al sabato per un pranzo veloce e per un classico aperitivo. "È come essere a casa – dicono –. Davide ci conosce e non occorre neanche più chiedere, perché sa i nostri gusti. Venire qui è come una coccola, fra le incombenze della giornata". Si torna e poi si ritorna, soprattutto durante la stagione primaverile e estiva. Con i suoi tavolini fuori è un modo per fermarsi, fare qualche foto a uno scorcio di Monza rimasto immutato da decenni, fare due chiacchiere e anche programmare la giornata, pc alla mano.

Con i suoi 10 posti all’interno e 12 all’esterno, ha un punto di forza: la vicinanza con il centro, pur rimanendone un po’ discosto e quindi un po’ più tranquillo. Un locale che conquista con la sua cortesia, accoglienza e attenzione al cliente.