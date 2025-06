Da Villasanta a Sorrento in bici. Il “Giro” speciale di Paolo e Lino

L’asfalto caldo sotto le ruote, la polvere sollevata dalle strade bianche, il blu intenso del Tirreno all’orizzonte. Sono questi gli ingredienti di un’avventura indimenticabile, un regalo speciale per un traguardo importante: i 50 anni di Paolo Viganò. Insieme all’amico Lino Romellini, Paolo ha trasformato un’idea nata tra le chiacchiere nella sede del Bici Club Agrate in un’epica traversata dell’Italia, da Villasanta a Sorrento, in sella alle loro fedeli bici gravel.

Attraversare l’Italia in bicicletta: un progetto che era nell’aria da tempo nelle uscite settimanali del Bici Club Agrate. Per Paolo, ex triatleta con un passato agonistico e una passione per strada, mountain bike e gravel, il viaggio perfetto per festeggiare il mezzo secolo di vita in modo originale e avventuroso. Lino, classe 1958, un veterano delle corse amatoriali e pedalatore instancabile, tesserato al Bici Club Agrate dal 2016, aspettava da tempo l’occasione per realizzare questo sogno. Contagiato dall’entusiasmo di Paolo, ha deciso che era il momento giusto, dando il via a un’organizzazione meticolosa che li avrebbe portati ad attraversare in sella alle loro biciclette sei regioni italiane.

Dal 31 maggio al 7 giugno, i due amici hanno macinato chilometri, trasformando la loro passione in un’esperienza che va oltre il semplice viaggio. Otto giorni e sette tappe: 1.103 chilometri attraverso Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Un vero Giro d’Italia caratterizzato da un incredibile record: nessuna foratura. Il viaggio di Paolo e Lino non è stato solo una questione di chilometri e tappe completate.

È stata un’immersione profonda nella bellezza dell’Italia, un’esperienza condivisa che ha rafforzato un’amicizia. A 50 anni Paolo ha trovato il modo più bello per celebrare questo traguardo, mentre Lino, con i suoi 67 anni, ha dimostrato che i sogni non hanno scadenza e quando vengono condivisi con gli amici giusti, possono diventare realtà indimenticabili.

R.M.