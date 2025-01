Da Villanova a Bernareggio per la pace

Il Vimercatese si mette in marcia per la Pace. L’itero territorio si ritroverà domani a Villanova alle 15, all’oratorio di via don Guidali, e da lì il corteo prenderà le mosse per raggiungere l’auditorium Europa a Bernareggio in via Morselli. L’evento è stato organizzato dall’associazione “Mondo a colori“, mentre gli Alpini e la comunità marocchina di casa offriranno il ristoro finale. Nel corso del pomeriggio ci sarà spazio anche per una serie di laboratori per bambini, “Fiori, non proiettili“, e per una raccolta fondi dedicata a Emergency. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia, saranno ammesse solo bandiere e messaggi di pace. Accanto ai Comuni, tanti i gruppi e gli enti che hanno aderito: dalla Caritas di Vimercate, alle parrocchie del Decanato, alle pro loco di Bellusco, Mezzago e Ronco. La manifestazione, alla quindicesima edizione, arriva in un momento cruciale fra tregua attesa nella Striscia di Gaza e guerra che infuria in Ucraina.

Bar.Cal.