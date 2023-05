Da sessant’anni con phon e forbici in mano: Grillo sale in cattedra

Sono una delle insegne storiche della città, da 60 anni nella stessa strada. Qui taglio e acconciature sono una passione che si trasmette di padre in figlio, con una dedizione al lavoro e un’attenzione al cliente che hanno trasformato il negozio di via Origo in un punto di riferimento per tante persone.

Parrucchieri da 3 generazioni, i titolari di “Stiledomani... è Grillo“ si preparano a festeggiare, avendo alzato la serranda per la prima volta nel 1963. "Compiamo 60 anni di attività questo mese – racconta Marco Grillo –. Ha aperto mio padre Gaetano e io sono cresciuto in negozio. Ora lavorano con me mia moglie Ornella e le nostre due figlie di 37 e 27 anni, Chiara ed Elisa. Papà ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro ed è stato vicecampione italiano di acconciatura unisex nel ‘75, al Trofeo della Madonnina – ricorda Grillo –. Poi è stato direttore della scuola Il Salone a Monza, dove io stesso ho insegnato per una trentina d’anni. Ho iniziato lavorando per 3 anni a Milano, per fare la gavetta. E sono stato per 2 volte campione lombardo al Trofeo del Carroccio. Sono soddisfazioni". Un percorso frutto della passione. "È un mestiere in cui occorre fare esperienza e aggiornarsi continuamente – spiega –. Mio padre si è fatto più di 50 anni di attività, è andato in pensione a 70 anni, dopo aver aperto il negozio che ne aveva 19, ha cresciuto noi e ci ha insegnato il lavoro. Insieme abbiamo insegnato nelle scuole e tirato su un sacco di giovani parrucchieri. Le mie due figlie ci hanno seguito ed è stata una fortuna. Oggi mettiamo sui social i lavori che facciamo, per stare al passo con la comunicazione. Ci accontentiamo di guadagnare qualcosa meno, ma vogliamo avere il negozio pieno, è grazie ai clienti che siamo qui da tanto tempo ci permettono di stare in piedi". E intanto si coltiva già la quarta generazione. "Anche la mia nipotina, quando viene qui in negozio, si diverte a giocare alla parrucchiera e a fare le acconciature, d’altra parte è un lavoro di cui ci si innamora da piccoli".

Fabio Luongo