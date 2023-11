Da Piazzolla a Gershwin, jazz con Paola Dell’Erba ed Hernàn Fassa Paola Fernandez Dell'Erba e Hernàn Fassa uniscono tango e jazz, tra Buenos Aires e New York, in un concerto intitolato "Piazzolla loves Gershwin". Ingresso libero con donazione. Venerdì 21 alle 21 nella sala consiliare di via Vittorio Veneto. Info 039.69.85.589.