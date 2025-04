Da Ornago a Cavenago in bici: "È un sogno che si realizza"

Pronta la ciclabile che collega Ornago e Cavenago, "un sogno che si realizza" dopo 20 anni di attesa per i sindaci Daniel Siccardi e Giacomo Biffi. Domani, alle 15, il taglio del nastro, "rigorosamente in sella", spiegano gli amministratori. È arrivato così in porto un progetto accarezzato da tempo, nuovo tassello della greenway che passo dopo passo permetterà di girare in lungo e in largo il Vimercatese a due ruote. L’ultimo lotto di lavori sulla Sp 176 che collega i due borghi alle porte di Monza era cominciato a fine 2024. Tre gli obiettivi, "mettere in sicurezza ciclisti e pedoni, ridurre il traffico, incentivare la mobilità sostenibile", spiegano i Comuni. Senza contare la valorizzazione del territorio: "Una una pista ben progettata può attrarre cicloturisti e appassionati decisi a esplorare paesaggi e dintorni". Un filone al quale si guarda con molto interesse, pezzo di quell’economia verde che piace alle amministrazioni della Brianza Est. L’opera per i primi cittadini "è di per sé un incentivo alla sostenibilità, l’auspicio è che questo intervento possa essere un esempio per altre aree del territorio, un incentivo per ulteriori investimenti in infrastrutture dedicate agli utenti deboli della strada".

Con il nuovo collegamento, "Ornago e Cavenago si avvicinano ancora di più, non solo geograficamente, ma anche nella visione di un futuro più verde e accessibile. Ora per tutti sarà possibile spostarsi tra i due paesi a piedi o in bicicletta in totale tranquillità e sicurezza". E Ornago già pensa di proseguire verso Bellusco e Roncello. La nuova pista è costata 470mila euro, il 60% dei quali sostenuto dalla Giunta Siccardi, il resto dai vicini. L’appuntamento per domani è alle 15 al parcheggio di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Ornago. Dopo il taglio del nastro si raggiungerà, pedalando, il parcheggio del cimitero di Cavenago, dove sono previsti discorsi istituzionali, merenda e giochi per bambini.

Barbara Calderola