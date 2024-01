Da Gazebo agli A-Ha. Gli anni Ottanta tornano sul palco

Il meglio della musica elettropop degli anni Ottanta torna dal vivo per una sera, con una scaletta riempita dalle canzoni più belle di Gazebo, Talk Talk, Depeche Mode, A-Ha, Bronski Beat. È il concerto in programma oggi alle 21 al centro culturale teatro OppArt di via Giovanni da Sovico sotto il titolo “80’s Dance Party“: a salire sul palco sarà la band dei Tri80, un trio composto da Nadia Galimberti alla voce e da Stefano “Steeve“ Airoldi e Max Foli a tastiere e sintetizzatori. Il gruppo spazierà nei ritmi e nelle melodie dell’elettropop e dell’italo-disco, con pezzi divertenti e ballabili, l’impatto potente di una band e la fedeltà audio di un dj. A seguire dj-set anni ‘80. Info 039/9008448, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.

F.L.