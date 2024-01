Da Dubai a Seul, Cassina si fa in sedici per conquistare il mondo

Il 2023 ha segnato un’importante crescita per Cassina. Fondamentale la strategia di espansione internazionale avviata dall’azienda che, nell’arco dell’ultimo anno, ha aperto 16 Cassina Store (15 in totale, oltre al rinnovo dello store giapponese a Tokyo Aoyama), raggiungendo un totale di 58 negozi monomarca in tutto il mondo. L’azienda medese oggi ha in totale 400 dipendenti. La strategia ha coinvolto in particolare gli Stati Uniti, l’Asia e l’Europa con aperture a Los Angeles, dove è stato inaugurato il più grande negozio di Cassina al mondo, a Seattle e a Miami durante la fiera d’arte moderna e contemporanea Art Basel Miami Beach, dove la facciata dello store è stata personalizzata con un’installazione artistica.

L’inaugurazione del primo Cassina Store a Dubai ha sancito l’espansione del brand in Medio Oriente, mentre la Corea del Sud ha dato il benvenuto a tre nuovi store a Seoul, Busan e Gwangju. In Europa è stato il turno di Londra con uno spazio al terzo piano di Harrods, seguita da Lione, Marsiglia e Atene. La costruzione di una rete di Cassina Store sempre più ampia permette all’azienda basata a Meda di presentare al meglio la propria visione della casa chiamata “The Cassina Perspective“. Una prospettiva unica che lo scorso anno è stata ampliata con la prima collezione di illuminazione d’autore. Un’altra novità è il Report di Sostenibilità annuale, un documento che approfondisce a 360° la sua prospettiva sulla sostenibilità.

Il 2023 è stato anche l’anno di un’importante ricorrenza: il 50esimo anniversario della Collezione Cassina i Maestri. In occasione di questo evento, l’emblematica collezione si è evoluta per accogliere figure la cui attività è fortemente legata alla storia del marchio come avvenuto con Vico Magistretti e Gio Ponti. Cassina ha inoltre annunciato una prestigiosa collaborazione con Lancia dall’annuncio della nuova Lancia Ypsilon edizione limitata.

Sonia Ronconi