Da Dante al “pas de bourrée“. All’ex Cgs nasce il liceo della danza. Sarà il primo della Brianza

L’anno scolastico 2025-2026 porterà a Monza il liceo della danza. Lavorando a quattro mani con la dirigente scolastica del liceo Zucchi Rosalia Natalizi Baldi, la Provincia ha avviato concretamente il progetto per la creazione di un nuovo indirizzo coreutico già a partire dal prossimo anno scolastico. Sarà il primo in Brianza e il quinto in Lombardia, offrendo agli studenti l’opportunità di conciliare gli studi liceali con una formazione nel campo dell’arte della danza, garantendo una preparazione solida e completa.

La scansione delle giornate nei licei coreutici lombardi è strutturata come nelle accademie russe, dove le lezioni di danza classica, contemporanea, storia della danza e teoria musicale si intersecano con quelle di italiano, matematica e inglese. Il liceo della danza nascerà nel polo scolastico di via Marsala, ex CGS a Monza (acquistata per 3,8 milioni di euro), accanto al liceo musicale inaugurato nel 2023 con la partecipazione del ministro Valditara. Il nuovo percorso di studi contribuirà alla valorizzazione e alla concentrazione di servizi all’interno del polo scolastico recentemente sviluppato (scuole, auditorium, palestre), alla riduzione del consumo di suolo attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, e, infine, all’accentramento dell’intero liceo Zucchi in un unico comparto.

Oggi chi vuole intraprendere la carriera del danzatore, dalla Brianza si rivolge o al liceo coreutico di Busto Arsizio, oppure al Tito Livio a Milano, ma dovendosi spostare si preferisce puntare sulle 4 accademie professionali milanesi, che però non hanno il percorso scolastico integrato con la danza. "La realizzazione di questo liceo – specifica Erminia Zoppé, direttrice del settore risorse e servizi ai comuni – troverà posto su una superficie lorda di circa mille metri quadrati, all’interno della quale troveranno ubicazione 5 nuove classi, 2 studi di danza (una per il classico e una per il contemporaneo) di circa 80/100 metri quadrati, e diversi spazi amministrativi per insegnanti e personale". I lavori sono già iniziati, mancano solo gli arredi che saranno acquistati nei prossimi mesi. Questo progetto si inserisce in un più ampio piano di sviluppo del polo scolastico, con la creazione di nuovi spazi. In particolare, la Provincia sta valutando con il Comune di Monza le opzioni per la realizzazione di due palestre scolastiche sportive, utilizzabili anche al di fuori dell’orario didattico.

L’intervento, nel suo complesso, permetterà di raggiungere diversi obiettivi, tra cui l’avvio di un indirizzo scolastico nuovo per il territorio, la creazione di nuove palestre per la popolazione studentesca, e la cessazione di contratti di locazione passiva pluriennali per educazione fisica.

C.B.