Da Cohen a Lennon. I classici delle festività con un coro gospel

Le emozioni, il calore e l’energia della musica gospel e spiritual nell’interpretazione di un coro di 40 elementi, capace di spaziare da brani come “Amazing grace“ a “Everybody clap your hands“, da “Hallelujah“ di Leonard Cohen all’Hallelujah di Handel, passando per “Happy day“ o “Happy Christmas (War is over)“ di John Lennon. È quanto proporrà il “Concerto Gospel“ organizzato dal Comune, in collaborazione con la parrocchia, per sabato alle 21 nella chiesa di Santo Stefano: protagonista sarà il coro villasantese Diesis e Bemolli Gospel Choir. L’ingresso è libero.