Da Cavenago a New York. La maratona del pompiere-runner: "È per gli eroi dell’11 settembre"

Da Cavenago a New York, sogno a occhi aperti per Stefano Semprini, il 42enne runner brianzolo, vigile del fuoco volontario a Vimercate che oggi sarà portabandiera italiano alla maratona più famosa del mondo. Ieri, è volato nella Grande Mela, "l’emozione è fortissima", ha raccontato prima di partire. Per candidarsi al prestigioso ruolo di "ambassador" ha scritto nel curriculum che voleva centrare due obiettivi, "partecipare alla corsa e rendere omaggio ai pompieri caduti l’11 settembre" ed è stato scelto. Un’investitura che fra poche ore lo porterà sotto i riflettori alla parata di apertura della gara, a Central Park. Domenica, invece, dovrà indossare le scarpe e correre. Nel suo passato ci sono le competizioni più celebri in un crescendo cominciato con i percorsi fra i 10 e i 42 chilometri, "Atene, Valencia, Milano, Roma, Ravenna", poi ci ha preso gusto e si è lanciato sui circuiti internazionali. Ha già partecipato alle maratone di Berlino e Londra, adesso è nella città che non dorme mai, l’anno prossimo volerà a Chicago e poi a Boston e Tokyo. La passione scoppia nel 2019 dopo aver buttato via l’ultima sigaretta. "Ho smesso di fumare e per una sfida con me stesso ho deciso di indossare le scarpe – racconta –. Ho iniziato ad allenarmi e l’amore per questo mondo è cresciuto giorno dopo giorno". E di strada, affiliato ai Runners Bergamo e ai Vigili del Fuoco di Monza, ne ha fatta parecchia. Oggi, sarà alla passeggiata inaugurale a Manhattan con addosso lo stemma della sua Cavenago. Il sindaco, Giacomo Biffi, ha ricevuto l’atleta a Palazzo Rasini prima della partenza per gli Stati Uniti.

"Stefano incarna davvero i valori dello sport, sacrificio, lealtà – spiega il primo cittadino –, siamo orgogliosi che porti con sé anche un pezzettino di casa, gli abbiamo donato un adesivo da mettere sulla maglia". A salutare il maratoneta anche il consigliere Lorenzo Lanzanova: "Tutta Cavenago è con lui". Al via, 55mila podisti, più di 2 milioni di spettatori lungo il percorso, un tracciato impegnativo ma ricco di emozioni e per la Brianza, stavolta, ancora di più. Parata delle Nazioni e fuochi d’artificio, l’appuntamento con il portabandiera Semprini è per oggi alle 18.