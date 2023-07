Crolli e disagi da Arcore a Bernareggio: Maltempo Flagella Vimercatese

Dopo il crollo del muro di cinta del campo da calcio dell’oratorio di Ornago, ieri è stata la volta del Comunale di Arcore, in via Monte Rosa, sulla provinciale per Lesmo e Monza. Paura, ma nessun ferito, è in corso la conta dei danni. Il maltempo torna a flagellare il Vimercatese, timori dovunque per gli effetti dei temporali che a più riprese si sono abbattuti sulla zona per tutto il pomeriggio. In via Obizzone, a Bernareggio, la bomba d’acqua ha provocato la caduta di un pino da un’abitazione privata - probabilmente già instabile dopo il maltempo della scorsa settimana - su alcune auto parcheggiate in strada, ma nessuno, per fortuna, era a bordo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per liberare la carreggiata. Stesso scenario in via Cadorna a Vimercate, dove la circolazione è stata interrotta per una pianta crollata, e nella frazione di Oreno, allagata. A Cornate un grosso albero è caduto davanti al Municipio.

Barbara Calderola