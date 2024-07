Crolla la balaustra del balcone. Due feriti in una villa di Cavenago

Crolla il parapetto di un balcone, tanta paura in un’abitazione del centro di Cavenago Brianza e due feriti in ospedale.

È accaduto ieri poco dopo mezzogiorno in via XXIV maggio, in una villa storica in corso di ristrutturazione i cui proprietari stavano facendo un trasloco.

Il proprietario della casa e un amico sono stati colpiti dal materiale caduto all’improvviso dal balcone, calcinacci e pezzi di balaustra, proprio mentre erano intenti a spostare alcuni oggetti in cortile.

Immediatamente sono partite le richieste di soccorso. Sono arrivati gli operatori del 118 con l’elisoccorso, che, vista la zona priva di un terreno pianeggiante su cui atterrare, si sono calati sul luogo dell’incidente con delle funi. Una volta scesi a destinazione, l’elisoccorso è stato fatto atterrare nella zona del campo da calcio dell’oratorio.

Oltre l’elisoccorso, sono giunte in via XXIV maggio a sirene spiegate anche le ambulanze e l’automedica. Dopo i primi controlli, i due uomini feriti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale per sospetti traumi. Dopo la segnalazione sono arrivate anche delle squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza.

Sul posto l’autopompa e l’autoscala dalla sede centrale di Monza. Con loro anche carabinieri e polizia locale. Uno spiegamento di forze per un incidente che in un primo momento aveva spaventato tutti, facendo temere il peggio.

L’area è stata transennata per permettere i soccorsi e tutti gli accertamenti del caso sulla dinamica del distaccamento improvviso del parapetto del balcone della villa storica. Ora si dovranno accertare le cause dell’incidente.