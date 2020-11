Monza, 16 novembre 2020 - “Qui è un disastro, la situazione è ancora molto critica. Ormai il pronto soccorso è diventato un reparto Covid. Tra il San Gerardo e l'ospedale di Desio abbiamo circa 370 medici e infermieri a casa causa Covid, ma del personale è stato comunque mandato in Fiera a Milano”. Donato Cosi, segretario del NurSind di Monza e della Brianza, è preoccupato per la tenuta degli ospedali che fanno riferimento all'Asst di Monza.

“Per l'ospedale in Fiera sulla carta ci hanno chiesto di garantire la copertura di 16 posti letto destinando 3 infermieri e 1 medico a paziente prendendoli da Monza, Desio e Vimercate – continua Cosi -. Al momento dall'Asst di Monza ne sono state già inviati 18, un'altra dozzina da Vimercate. E sono tutti professionisti di terapia intensiva che poi è molto difficile riuscire a sostituire per quanto riguarda la competenza e l'esperienza”.

Oggi, secondo il sindacato, il rapporto infermieri-pazienti sta peggiorando: un sanitario deve seguire 10 malati con il 'casco C-pap', in terapia intensiva si è passati da un infermiere per due pazienti a un rapporto di uno a tre. E i sostituti reclutati direttamente all’interno dell’ospedale hanno un’età media di almeno 50 anni, con una lunga esperienza, ma inadeguati a essere impiegati in una emergenza come questa”.

Il risultato, in corsia, è che “non abbiamo abbastanza uomini per i posti letto. Il personale che c'è sta già facendo miracoli. Sarebbe impossibile e impensabile aprire altri posti letto”. A ieri sera, in una domenica in cui in Brianza sono stati registrati 1.140 nuovi positivi in 24 ore, tra il San Gerardo e Desio erano ricoverati 500 pazienti di cui 47 in terapia intensiva. Ma la “situazione drammatica”, che dà la misura delle condizioni al fronte dell'emergenza sanitaria, è che 44 persone sono bloccate in pronto soccorso perché nei reparti non ci sono abbastanza medici e infermieri per aggiungere letti.