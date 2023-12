"Costruite un rifugio sicuro dentro casa"

Come salvaguardare i nostri amici a quattro zampe durante la notte di San Silvestro? Dall’Enpa di Monza alcuni consigli utili per evitare che la notte del 31 dicembre si trasformi in una notte di terrore e qualche volta anche di morte per gli animali che vivono con noi. Non lasciare cane e gatti in giardino o all’aperto, ma tenerli in casa. Garantire loro “rifugi“ dove ripararsi e non obbligarli a stare vicino a noi se si sentono più tranquilli in un altro angolo della casa. Tenere il volume della tv o dello stereo leggermente più alto del solito così da coprire rumori esterni, restare calmi per non rinforzare le sue paure, naturalmente non portare il cane in passeggiata la sera. L’attenzione va prestata anche nei giorni successivi. L’Ente nazionale protezione animali di Monza invita i proprietari a stare attenti ai botti inesplosi e a non lasciar liberi i cani anche nelle aree recintate dove potrebbero trovarsi petardi o botti. "Ogni scoppio è un colpo al cuore – ricordano dall’Enpa di Monza –. Ogni anno centinaia di animali scappano terrorizzati dai botti e in alcuni casi muoiono non soltanto di crepacuore, ma anche a causa delle ferite riportate durante la fuga. La notte di San Silvestro non lasciate soli i vostri animali".

B.Api.