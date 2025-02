"Costi alti, e in 10 anni il numero di veicoli potenziali si è dimezzato"

"Traffico in picchiata, costi in crescita". Così la Rondine di Concorezzo, gruppo di opposizione che studia tutte le carte di Pedemontana. L’ultimo approfondimento mette sotto la lente che "in 10 anni il numero di veicoli che utilizzeranno l’autostrada si è dimezzato, dagli oltre 57mila previsti inizialmente – spiega il capogruppo Francesco Facciuto -. E questo dato è ancora sovrastimato, se si pensa che i calcoli ipotizzano che i cittadini siano disposti a pagare 20 euro al giorno mediamente per percorrere il tratto Lentate-Agrate". E aumentano gli esborsi: "Da 4,1 miliardi a 5,2 per realizzare le otto corsie". Facciuto cita sempre le fonti, "piano economico finanziario dell’opera e delibera del Cipess del 29 maggio 2024".

"Non è una strada per pendolari – sottolinea Francesco Cereda, sindaco di Vimercate –. Potrà permettersela chi la userà occasionalmente". "Per provare a contenere il conto complessivo e portare il quadro economico a 4,6 miliardi - ancora il capogruppo – la Regione ha ideato la tratta D-breve, parallela e a ridosso della Tangenziale Est gratuita". Contro questa soluzione i Comuni hanno appena presentato una diffida. Per quella che definiscono "una nuova opera e non una semplice variante". Questo il perno dell’azione legale promossa da dieci Amministrazioni del territorio al Cipess, l’ente che deve riconoscere i finanziamenti e che sta valutando il percorso previsto dal Pirellone nel mirino della Brianza Est.

Bar.Cal.