"Così racconto i Templari agli americani"

Ordini cavallereschi. Chi erano davvero i Templari. I segreti della faleristica, vale a dire la disciplina dedicata allo studio delle onorificenze. Una scienza affascinante, che è diventata il pane quotidiano di uno studioso monzese: il pluri-cavaliere (perché lui stesso di titoli ne ha già conquistati parecchi) Alessio Varisco, massimo esperto degli ordini cavallereschi, in queste settimane sta tenendo delle lezioni seguitissime in una prestigiosa università americana, quella del Vermont.

Il tema prescelto, che sembra attirare un grande interesse oltre Oceano, sono i “Cavalieri e pellegrini: gli Ordini Cavallereschi lungo le vie di fede”. "Gli studenti americani sono molto affascinati da questi temi, tutto ciò che riguarda i Templari e i cavalieri in particolare, dai film sulle crociate al pellegrinaggio a Santiago di Compostela, vengono seguiti con grande attenzione". Nascono così quelle che Varisco definisce le sue “lezioni americane”. "Grande merito si deve a Davide Tomasi, italiano di origine, segretario all’Accademia del Vermont dove insegna neuroscienze". Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Ufficiale dell’Ordine cavalleresco pro Merito Melitensi del Sovrano Militare Ordine di Malta, Ufficiale del Sacro Militare Ordine Costantiniano, Varisco ha già steso diversi volumi attualmente custoditi nelle maggiori biblioteche nazionali e internazionali (da Washington al Quirinale, da Harvard a Oxford e la Sorbona di Parigi).

Ed è stato grazie ai suoi studi che il professor Varisco proprio poche settimane fa è stato nominato “Academician” della Vermont Academy of Arts and Sciences. Un titolo che si aggiunge ai numerosi riconoscimenti statunitensi già ricevuti: Admiral of Nebraska, Colonel of Kentucky e numerose Progressive Melvin Jones Fellow per aver fondato il Lions Club Carate Brianza Cavalieri ed essere Officer Distrettuale per il Distretto 108 Ib1. Varisco, che attualmente ricopre l’incarico di “District Officer per il Giubileo 2025”, è stato chiamato all’università del Vermont a parlare . della "peculiare prassi cristiana cattolica che portò alla determinazione della cosiddetta ‘indulgenza plenaria’ a chiunque, stando alle richieste della Sede Apostolica, avesse compiuto il pellegrinaggio nell’Urbe". Il professore non dimentica la sua Brianza.

Uno dei suoi meriti riconosciuti è quello di aver analizzato il processo ai Templari e, in particolare, l’assoluzione decretata da San Rainaldo da Concorezzo, "che prosciolse con formula piena la Militia Templi senza estorcere confessioni a mezzo di tortura, come invece volevca addrittura il Sommo Pontefice Clemente V".

"In realtà - continua il professore - il sorgere degli Ordini Militari, che sono Giovanniti (attuali cavalieri di Malta), Templari e Teutonici fu determinato dalla necessità di presidiare e tutelare le vie di fede: dapprima difendendo le carovane di pellegrini via terra e successivamente anche in mare.

E la Brianza è stata profondamente segnata dai Templari, ne è stata il crocevia, a cominciare da Dalmazio da Verzario, che era di Aicurzio, e seguì San Bernardo da Chiaravalle assicurandogli la scorta militare contro le aggressioni durante il soggiorno milanese". Insegnante da oltre vent’anni anche nei licei brianzoli – ora al Martin Luther King di Muggiò –

di religione cattolica, e Maestro d’Arte all’Accademia di Belle Arti di Brera, "ora tutte le settimane insegno agli americani"

Dario Crippa