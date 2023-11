Corso receptionist. Iscrizioni aperte

Sono aperte le pre-iscrizioni al corso per receptionist con competenze digitali che prenderà il via nel mese di novembre, fino a dicembre, a cura del Consorzio Desio Brianza.

Il corso, della durata di 50 ore, è gratuito previa verifica dei requisiti di accesso, finanziati dal programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), con l’obiettivo di migliorare le opportunità di ricerca e accompagnamento al lavoro dei cittadini in cerca di una nuova occupazione.

Il programma si inserisce nell’ambito nel Pnrr per offrire percorsi personalizzati di ingresso o reingresso al lavoro e innalzare le competenze attraverso percorsi di riqualificazione o aggiornamento professionale. Il corso è rivolto a persone dai 16 fino a 65 anni, residenti o domiciliate in Lombardia, beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, Naspi e Dis-Coll) in assenza di rapporto di lavoro, percettori di RdC, disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi), utenti con una presa in caricosegnalazione sociosanitaria o sociale o sono inseriti in progettiinterventi di inclusione sociale, lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità, uomini con almeno 55 anni di età.

Durante e dopo il corso ai partecipanti saranno offerti gratuitamente servizi di orientamento e accompagnamento alla ricerca di lavoro. Le preiscrizioni sono aperte, basta compilare il form alla pagina www.consorziodesiobrianza.itpreiscrizione. Per informazioni: tel.0362.391727.

Veronica Todaro