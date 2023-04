Corso per diventare operatori d’ufficio

È in partenza il 16 maggio a Monza il corso gratuito rivolto a persone disoccupate di operatore d’ufficio con Office, inglese e piattaforme e-learning. Il corso si propone di formare operatori d’ufficio in grado di gestisce i flussi informativi di corrispondenza in entrata ed in uscita, la registrazione, protocollazione ed archiviazione di documenti di competenza, la redazione di testi amministrativi. Per partecipare al corso base, della durata di 120 ore, occorre essere domiciliati o residenti in regione Lombardia e avere un’età compresa tra i 30 e i 65 anni. Requisiti minimi di ingresso: beneficiari di sostegno al reddito (Naspi, Dis-col), percettori di Reddito di cittadinanza, disoccupati over 55, disoccupati con una Did di almeno 180 giorni, donne indipendentemente dalla condizione di fragilità, beneficiari iscritti al collocamento mirato della legge 6899, lavoratori working poor.

Il corso, organizzato da Risorse Italia Monza, ente di formazione accreditato ai Servizi al lavoro e alla formazione di Regione Lombardia, ha l’obiettivo di fornire abilità e conoscenze in linea con il Quadro regionale degli standard professionali predisposto da Regione Lombardia. Pertanto al termine del percorso al beneficiario verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, a condizione che abbia fruito di un numero di ore formative uguale o superiore al 70%. Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato l’attestato di competenza. Per informazioni: https:corsidia.org.

Veronica Todaro