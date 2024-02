Corso gratuito sulla contabilità

Iscrizioni aperte per il corso operatore contabile con partenza al raggiungimento minimo del numero di iscritti (10 partecipanti) al Centro di formazione professionale “Marconi“ di Concorezzo, via De Amicis 16. Il corso è gratuito, finanziato dal programma Gol (Garanzia occupabilità lavoro) di Regione Lombardia, previa verifica dei requisiti d’accesso. Il corso, della durata di 120 ore con lezioni in fascia pomeridiana, mira a fare apprendere nozioni su come eseguire le registrazioni di contabilità generale, il trattamento delle operazioni fiscali e previdenziali, il trattamento di documenti amministrativo-contabili. L’operatore contabile opera in sicurezza e nel rispetto

delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente, utilizza strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare e rappresentare dati, anche in forma grafica. Info e iscrizioni: Laura Confalonieri, l.confalonieri@afolmb.it, tel. 039/5979698. Al termine, previa verifica attraverso un test finale, verrà rilasciata la certificazione delle competenze acquisite. Durante le lezioni si tratteranno argomenti vari: adempimenti e scadenze fiscali, adempimenti iva, diritto tributario, elementi di diritto civile, elementi di diritto commerciale, fiscalità differita, normativa fiscale e tributaria, normativa previdenziale, scienze delle finanze, standard internazionali dei sistemi di contabilità e di reporting.

Veronica Todaro