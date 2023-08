Corsie hi-tech Pronto soccorso da fantascienza

Un nuovo pronto soccorso. Moderno e tecnologico.La Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori ha chiesto a Regione Lombardia la possibilità di costruire un nuovo reparto delle emergenze invece che ristrutturare quello attuale, con spazi più ampi, maggiori attrezzature e potenziamento dell’attività. Anche le sale operatorie beneficeranno di un miglioramento generale. In particolare le sale operatorie del blocco F che saranno destinate a diventare “sale operatorie ad alta tecnologia”. La sala operatoria F3 è composta da un insieme di sistemi hardware e software (un monitor da 55 pollici ad alta definizione 4k e 3 monitor da 32 pollici) che trasmetteranno le immagini di telecamere ad alta definizione per interventi chirurgici mini-invasivi e isteroscopici (una particolare tecnica di endoscopia). Le apparecchiature presenti permetteranno di integrare le immagini durante l’intervento chirurgico con immagini radiologiche ed ecografiche per una chirurgia sempre più personalizzata. La sala operatoria F2, invece, accoglierà a breve un sistema di chirurgia robotica in grado di supportare chirurghi di differenti specialità nell’erogazione di prestazioni di eccellenza sempre più precise e sicure. Oltre all’integrazione con il centro congressi della Palazzina Accoglienza dove si potranno organizzare eventi in streaming: entrambe le sale operatorie del blocco F saranno connesse con tutte le aule didattiche dell’Irccs e dell’università per un continuo aggiornamento clinico e scientifico. Blocchi operatori ristrutturati quindi con una dotazione tecnologica di alto livello, tra i pochi a livello nazionale. Tutto in un’ottica di miglioramento delle cure e nell’ambito di una riorganizzazione degli accessi al pronto soccorso in grado di ottimizzare il servizio. In uno degli ultimi report dell’attività di emergenza, mediamente al pronto soccorso del San Gerardo accedono ogni anno poco più di 100mila pazienti: poco più del 2% sono codici rossi, i gialli il 15,61%, i verdi il 55,65% e i bianchi (ovvero persone che avrebbero potuto evitare il pronto soccorso) il 26,48% (oltre 28mila pazienti).

M.Galv.