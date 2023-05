Corsi formazione: il Salone di Afol

La presentazione di corsi di formazione per migliorare le competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro ma anche la presentazione di opportunità di lavoro e volontariato in Italia e in Europa così come colloqui informativi per candidarsi alle offerte di lavoro. È quanto offre il Salone del lavoro promosso da Afol Monza e Brianza in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno, che organizza un incontro di preselezione il 31 maggio dalle 9 alle 13. Saranno presenti Agenzie per il Lavoro, operatori accreditati al lavoro e alla formazione, enti del terzo settore e lo Sportello Eures dedicato al lavoro in Europa. L’appuntamento si terrà a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno (ingresso da piazza Esedra). Al Salone del lavoro saranno presenti Afol Monza Brianza, Sportello Eures per il lavoro in Europa, Adecco, Ali, During, Etjca, Gi Group, Manpower, Randstad, Synergie, Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio, IAL Lombardia.

Durante il corso del Salone del lavoro sarà possibile svolgere colloqui informativi e candidarsi alle offerte di lavoro consegnando il proprio curriculum vitae con il consiglio di portare con sé più copie. Ma sarà anche il momento per conoscere tutti i corsi di formazione professionale proposti da Afol Monza e Brianza e prendere i primi contatti per potersi iscrivere. Per informazioni e iscrizioni per poter partecipare al Salone del lavoro basta inviare una email a [email protected], oppure [email protected] Veronica Todaro