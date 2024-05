Corsi e ristorante. La scuola Borsa chiude in attivo

Continua il virtuoso percorso di crescita della Scuola Borsa. All’ultimo Consiglio comunale la dirigente dell’istituto, Barbara Vertemati, ha presentato un bilancio aziendale del 2023 che vede il segno positivo, e dato un quadro dei tanti progetti in corso. Il bilancio 2023 ha un valore di produzione di 2.695.877 euro, contro i 2.722.088 del 2022, quindi in leggera flessione ma allineato (considerando soprattutto gli aumenti dei costi dovuti a rincaro di materie prime e inflazione), con un utile di 28.648 euro, che dimostra la produttività dell’azienda speciale comunale, e che verrà reimpiegato per lo sviluppo della didattica. La Scuola Borsa vanta un’ampia offerta di servizi, che non si limitano alla sua funzione di istituto di formazione professionale per operatori della ristorazione, del settore agricolo e di quello informatico, ma che ne fanno anche sede di corsi di alta specializzazione (Ifts), luogo di lavoro per apprendisti, e riferimento per servizi formativi d’orientamento al lavoroper disoccupati e aziende. Di grande popolarità sono poi il ristorante didattico, le attività teatrali e i corsi per il tempo libero di cucina, pasticceria e arte, che vedono l’affluenza di centinaia di persone. "In questi ultimi anni abbiamo aumentato molto soprattutto le politiche attive a favore di chi cerca lavoro - spiega Vertemati -. Nel 2023 abbiamo dato avvio a 17 corsi a favore dei disoccupati, e 91 percorsi di tirocini per persone con situazioni di svantaggio. Il filone della formazione resta il nostro faro, ma vogliamo mantenere vive anche le altre attività". "Il ristorante didattico ad esempio, andrà avanti una volta a settimana a prezzi calmierati - continua -, con i suoi 26 posti sempre assicurati".

A.S.