Corsi di inglese per disoccupati

Corsi gratuiti per disoccupati - Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) in partenza a maggio. A proporli ed organizzarli è il Consorzio Comunità Brianza. Si tratta dei corsi di Business English livello B1 (livello in ingresso A2) della durata di 80 ore con avvio l’8 maggio fino al 4 luglio, receptionist-centralinista per accogliere i clienti e fornire informazioni con professionalità della durata di 40 ore con avvio il 21 maggio fino al 18 giugno. E ancora addetto al banco prodotti gastronomici con competenze di allestimento scaffali della durata di 76 ore con avvio il 6 maggio fino al 7 giugno e un modulo pratico che si svolgerà a Triuggio. Infine il corso di Office per il lavoro: Word ed Excel per uso professionale per un totale di 40 ore con avvio il 23 maggio fino al 14 giugno. Possono partecipare gratuitamente ai corsi tramite il Programma Gol i disoccupati tra i 16 e i 65 anni.

Al termine dei percorsi formativi è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione (al raggiungimento della frequenza pari al 70% del monte ore complessivo) e dell’attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze (al raggiungimento della frequenza pari al 70% del monte ore complessivo e al superamento del test finale). Per informazioni: Consorzio Comunità Brianza, Area formazione, formazione@comunitabrianza.it, tel. 340.8882804. Tutte le informazioni sui corsi sono disponibili sul sito https://comunitamonzabrianza.it/.

Veronica Todaro